Il coraggio di chiedere aiuto | quando non puoi scappare dalle tue ferite

(Di martedì 30 marzo 2021) Siamo umani e in quanto tali siamo imperfetti, nessuno sa cosa fare in ogni situazione, come è giusto reagire davanti a un ostacolo, se è meglio correre verso di esso sino a scontrarsi, oppure schivarlo e scegliere una via diversa. Non abbiamo le risposte per tutte le domande e se è bello essere felici è umano avere paure, ansie, limiti, dubbi e non bisogna vergognarsene. Tutti hanno un percorso, alcuni avvenimenti nella vita segnano profondamente ognuno di noi e non bisogna credere si tratti di fatti straordinari, basta pensare abisogna prendere una scelta, ale cose non vanno come erano state programmate, oppure aci si sente persi, abbattuti, soli, spaesati, estranei a sé stessi. Un trauma psicologico può essere definito come una “ferita dell’anima”, qualcosa che spezza la quotidianità di chi lo subisce e ...