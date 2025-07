Monaco spiega | Alcaraz si è evoluto | adesso ha margine e non rischia mai di perdere

Guido Monaco, con la sua schiettezza, analizza l’evoluzione di Alcaraz, che ora si presenta più maturo e sicuro di sé, con un margine di sicurezza che gli permette di evitare rischi e mantenere il controllo delle partite. Durante TennisMania, in onda su OA Sport, Monaco sottolinea come questa crescita abbia reso il giovane campione meno vulnerabile, lasciando intuire che il suo livello attuale potrebbe portarlo lontano nel torneo. Un vero talento in ascesa!

Guido Monaco, con la consueta schiettezza, si è espresso sui temi legati ai match di Wimbledon andati in scena, relativi agli ottavi di finale della parte bassa del tabellone di singolare maschile, nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Si è partiti dall’analisi della partita di Carlos Alcaraz, vittoriosa in questo set contro il russo Andrey Rublev: “ Vorrei sottolineare la prestazione del russo. È stata partita vera dove un giocatore meno forte si è espresso e ha creato problemi. In questa striscia così lunga di vittorie, Alcaraz è cambiato perché ha meno passaggi a vuoto e, fondamentalmente, non rischia mai di perdere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monaco spiega: “Alcaraz si è evoluto: adesso ha margine e non rischia mai di perdere”

In questa notizia si parla di: monaco - alcaraz - spiega - evoluto

Monaco prudente: “Musetti-Medvedev sarà una partita a scacchi. Alcaraz vincerà nonostante gli alti e bassi” - Guido Monaco, esperto commentatore di Eurosport, ha vissuto emozionanti giornate al Foro Italico durante gli Internazionali d’Italia 2025 di tennis.

Monaco spiega: “Alcaraz si è evoluto: adesso ha margine e non rischia mai di perdere”.

Alcaraz: "Sono single ma cerco qualcuna". Carlos spiega perché è così difficile trovarla - Fanpage.it - Alcaraz è stato legato alla connazionale Maria Gonzalez Gimenez nel 2022, poi da lì solo voci e nessuna certezza. Lo riporta fanpage.it

Monaco: 'Piatti sbagliò su Sinner ma Alcaraz è un alieno' - Blasting News - 1 e vincitore tornei dello Slam' Nel corso di un intervento a 'Tennismania' sulla WebTv di OASport, Guido Monaco ha espresso il ... Da it.blastingnews.com