Balotelli difende Pavard | Il calciatore non deve essere in prigione!

Mario Balotelli si schiera apertamente a favore di Benjamin Pavard, sostenendo che il calciatore non dovrebbe essere messo in prigione per aver condiviso una foto mentre si divertiva a giocare a padel, nonostante l’infortunio. La sua presa di posizione accende un dibattito sulla libertà di scelta e sulle responsabilità nei social network, dimostrando come anche le opinioni più controverse possano portare a riflessioni profonde su rispetto e comprensione.

Mario Balotelli ha illustrato il suo punto di vista in merito alle polemiche social per la pubblicazione di una foto che ritrae l’infortunato Benjamin Pavard mentre gioca a padel con alcuni amici. Di seguito la sua difesa. IL CASO – L’Inter ha deciso di non multare Benjamin Pavard per la decisione del francese di giocare a padel nonostante l’infortunio alla caviglia – che gli ha fatto saltare quasi tutto il Mondiale per Club. La scelta, però, non ha fatto placare il malcontento di un gruppo di tifosi nerazzurri, i quali ne contestano le tempistiche e l’assenza di un chiarimento in via successiva da parte dell’ex Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Balotelli difende Pavard: «Il calciatore non deve essere in prigione!»

"Fare il calciatore non significa essere in prigione. È stata sbagliata la tempistica della pubblicazione della foto, poteva evitare di metterla" ? Balotelli difende Pavard dopo le accuse mosse dai tifosi al nerazzurro per aver postato una foto durante una partita a

