Se sei uno studente interessato a uno dei corsi di laurea a numero programmato all'Università di Firenze, è fondamentale conoscere tutte le scadenze per non perdere nessuna opportunità.

Firenze, 8 luglio 2025 – L’estate per molti studenti toscani è anche il momento in cui si prendono decisioni importanti sul proprio futuro universitario. E se per i corsi di laurea ad accesso libero – triennali, magistrali e a ciclo unico – le immatricolazioni per l’anno accademico 2025-2026 sono già aperte dal 1° luglio, per quelli a numero programmato il calendario è scandito da diverse date da tenere bene a mente. Le prime scadenze riguardano l’ambito dell’architettura e del design. Per presentare domanda al corso di laurea triennale in Scienze dell’architettura e al corso a ciclo unico in Architettura c’è tempo fino al 14 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Università di Firenze: tutte le scadenze per i corsi di laurea a numero programmato

