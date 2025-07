Arresto a San Cristoforo | Minacce con benzina e mazza da baseball

Notizie di cronaca agitate a San Cristoforo: un 28enne nigeriano ha tentato di dare fuoco a un appartamento occupato illegalmente, minacciando di incendiare l’edificio con benzina e una mazza da baseball. L'intervento tempestivo della polizia e il coraggio dei passanti hanno evitato il peggio. Scopri come si è conclusa questa vicenda che scuote la comunità e quali sono le conseguenze. Restate aggiornati con DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tentato Incendio e Occupazione Abusiva. Un 28enne di origine nigeriana ha versato benzina all’interno dell’appartamento che stava occupando abusivamente in via Sturiale, minacciando di dare fuoco all’edificio se i proprietari non gli avessero consentito di restare. Scontro con i Passanti e Intervento della Polizia. Diversi passanti, allarmati dall’atteggiamento agitato dell’uomo, hanno allertato la Polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania sono giunti sul posto e hanno trovato il 28enne in strada con una grossa mazza da baseball. Alla loro vista, l’uomo ha gettato l’arma impropria e ha tentato di aggredire i poliziotti, scagliandosi con calci e pugni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com