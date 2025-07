Google cambia look alle icone meteo del widget At a glance

Google rivoluziona l'aspetto delle icone meteo nel widget At a glance, con un nuovo look più moderno e accattivante. La versione Beta di Android 16 QPR1 introduce questo aggiornamento estetico che promette di rendere l’esperienza utente ancora più piacevole e intuitiva. Scopriamo insieme tutte le novità e come cambierà il modo di consultare il meteo sul nostro dispositivo. Pronti a vedere il futuro del design Android?

Nella versione Beta di Android 16 QPR1 si fa strada un cambiamento estetico per le icone di At a glance, diamo un'occhiata insieme

