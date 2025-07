Kylie e Kendall Jenner che fanno il bagno vestite E ci siamo chiesti perché

Kylie e Kendall Jenner, due icone di stile, hanno fatto il bagno vestite, lasciando tutti a chiedersi il motivo. Questa tendenza estiva, dei «fuori acqua» anche dentro l’acqua, sta conquistando le passerelle e le spiagge. Ma cosa si cela dietro questa scelta audace? Abbiamo indagato e scoperto che potrebbe essere più di una semplice moda: dietro c’è un mondo di ispirazioni e ragioni sorprendenti. Pronti ad esplorarlo con noi?

Pare che le due sorelle americane confermino la tendenza estiva dei «fuori acqua» indossati anche dentro l'acqua. Il motivo? Abbiamo provato a indagarlo. E potrebbe essere giustificato da più di una ragione. da cui prendere ispirazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kylie e Kendall Jenner, che fanno il bagno vestite. E ci siamo chiesti perché

