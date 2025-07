Sinner che paura! Brutta caduta e infortunio al gomito | si ritira?

Una brutta caduta al Centrale ha messo a rischio la partecipazione di Jannik Sinner nel prossimo match. Durante l’ottavo di finale contro Dimitrov, l’azzurro è scivolato sull’erba, riportando un infortunio al gomito, ma ha comunque concluso il match. Ora, con l’incertezza sulla sua presenza contro Shelton, il suo talento e coraggio sono messi alla prova. Guarda il video della caduta e scopri come si sta riprendendo.

Nel corso del primo game dell'ottavo di finale giocato contro Grigor Dimitrov, Jannik Sinner è scivolato, cadendo bruscamente sull'erba del Centrale e infortunandosi al gomito, riuscendo comunque a concludere il match. L'azzurro, che ha poi beneficiato del ritiro del bulgaro, è stato costretto a richiedere il medical time out e ora la sua presenza contro Shelton è a rischio. Guarda il video della caduta.

