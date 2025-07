Brady Corbet | Il mio prossimo film sarà lungo violento e divisivo Il sogno americano? Non è mai esistito

Brady Corbet si prepara a scuotere il pubblico con il suo nuovo film, un’opera lunga, violenta e divisiva che mette in discussione il sogno americano, mai davvero esistito. Tra regia equilibrata e una realtà statunitense fragile, il regista di The Brutalist ci offre un’interpretazione provocatoria del nostro tempo. In questa intervista esclusiva, scopriamo i retroscena di un progetto che promette di lasciare il segno, perché alcune verità vanno proprio svelate.

Le pellicole che cercano di accontentare tutti e i budget da milioni di dollari che non lo interessano, l'equilibrio nella regia e la precarietà degli Stati Uniti: l'intervista al regista di The Brutalist ospite de Il Cinema in Piazza Occhiali da sole specchiati e una camicia grigia con il collo alla coreana, alle spalle un poster di Titane e sul tavolo un bicchiere con dei cubetti di ghiaccio che fino a poco prima freddavano uno spritz. Incontriamo Brady Corbet in una saletta del Cinema Troisi a ridosso della proiezione di The Brutalist che il regista ha presentato al pubblico insieme all'architetto Daniel Libeskind. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Brady Corbet: “Il mio prossimo film sarà lungo, violento e divisivo. Il sogno americano? Non è mai esistito"

In questa notizia si parla di: brady - corbet - prossimo - film

Brady Corbet, il regista di The Brutalist a Milano: “Da Hollywood grandi proposte, ma non sono tipo da remake o supereroi” - regia di Corbet emerge come un faro di originalità nel panorama cinematografico internazionale, lontano dai cliché hollywoodiani.

Avete presente quando vi diciamo "Fatevi un Favore" consigliandovi di recuperare un film? Questa volta ve lo facciamo dire da Brady Corbet, regista candidato ai Premi Oscar per The Brutalist! La splendida intervista di Marco McLovi Lovisato la trovate in versi Vai su Facebook

Brady Corbet, doppio appuntamento al Cinema in piazza con "Angst" e "The Brutalist" https://ift.tt/1VCKzc9 Vai su X

Brady Corbet: “Il mio prossimo film sarà lungo, violento e divisivo. Il sogno americano? Non è mai esistito; ?Brady Corbet: «Così racconto l’America disfunzionale»; Brady Corbet, doppio appuntamento al Cinema in piazza con Angst e The Brutalist.

Brady Corbet: “Il mio prossimo film sarà lungo, violento e divisivo. Il sogno americano? Non è mai esistito" - Le pellicole che cercano di accontentare tutti e i budget da milioni di dollari che non lo interessano, l'equilibrio nella regia e la precarietà degli Stati Uniti: l'intervista a Brady Corbet, il regi ... Lo riporta msn.com

The Brutalist, Brady Corbet non ha guadagnano un soldo col film: com'è possibile? - MSN - E siamo sicuri che il prestigio che Corbet ha già acquisito finora con The Brutalist gli conferirà una leva contrattuale in più per il prossimo film. Da msn.com