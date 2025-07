Catania torturato per l' ammanco di soldi legato allo spaccio di droga | il video

Una scena di pura violenza scuote Catania: tre uomini sono stati arrestati per aver torturato un giovane, legandolo a una sedia e infliggendogli sevizie brutali come frustate e rasature. Un atto ignobile motivato da presunti debiti legati allo spaccio di droga. La polizia ha prontamente intervenuto, dando un esempio di fermezza contro la brutalità . La lotta alla criminalità continua senza tregua, perché nessuno merita di essere vittima di tali orrori.

Lo hanno legato a una sedia e picchiato con un frustino, poi gli hanno rasato la testa e le sopracciglia per punirlo di un presunto ammanco di denaro riconducibile allo spaccio di droga. I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 36enne, un 25enne e un 22enne ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, del delitto di tortura. La violenta aggressione, secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini sarebbe avvenuta in una stalla abusiva nel quartiere Villaggio Sant’Agata, area urbana interessata da anni dallo spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Catania, torturato per l'ammanco di soldi legato allo spaccio di droga: il video

