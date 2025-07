Per migliorare l’efficacia dell’allenamento gli esperti suggeriscono il tempo training

Per migliorare l’efficacia dell’allenamento, gli esperti raccomandano di prestare attenzione al "tempo training". Sai di cosa si tratta? Quando sollevi pesi in palestra, spesso tenti di finirlo in fretta per passare ai selfie post-workout, frullato in mano. Tuttavia, il tempo training, un metodo che sta conquistando TikTok, invita a rallentare proprio nel momento in cui vorresti accelerare, rivoluzionando il modo di affrontare ogni ripetizione.

Tempo training però – un approccio che sta spopolando su TikTok in questo periodo – va contro ogni istinto umano, e prevede un rallentamento proprio nel momento in vorresti affrettare le ripetizioni che ti rimangono. Non è solo una moda da social: il tempo training, cioè l'allenamento che controlla la velocità di esecuzione dei movimenti, in particolare la fase eccentrica, ha solide basi scientifiche.

