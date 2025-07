Manuela in auto con i suoi tre figli il terribile incidente finisce in tragedia | non ce l’ha fatta

Manuela, una giovane mamma di appena 29 anni, ha vissuto un dramma che ha sconvolto tutti: il tragico incidente che l'ha coinvolta insieme ai suoi tre figli e che, dopo una settimana di agonia in ospedale, si è concluso con il suo addio. Una storia di dolore e perdita che ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un istante, lasciando un vuoto incolmabile.

Un terribile incidente stradale ha avuto un epilogo mortale. Una giovane mamma di 29 anni è morta alcune ore fa dopo aver sofferto per una settimana in ospedale. La giovane aveva avuto un sinistro il 30 giugno scorso, mentre era insieme ai suoi tre figli piccoli. E non ce l’ha fatta nonostante l’impegno profuso dai medici. Stando a quanto ricostruito, la mamma di 29 anni purtroppo ora morta era alla guida di un’auto, la Ford C-Max, quando aveva avuto un impatto tremendo contro un Fiat Doblò. Su quest’ultima vettura c’era una coppia di turisti col figlio. Proprio gli adulti erano stati soccorsi in codice rosso, ma l’unica a perdere la vita è stata purtroppo lei. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it