Incendi sul territorio di Fiumicino rischio Diossina

Gli incendi recenti a Fiumicino e Roma hanno sollevato un grave allarme sulla qualità dell’aria e la salute pubblica. La Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) avverte dei rischi legati alla diffusione di tossine come diossina, metalli pesanti e furani, che potrebbero compromettere il benessere dei cittadini. È fondamentale agire subito per limitare i danni e garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Fiumicino, 8 luglio 2025– L’incendio divampato nel deposito di rifiuti della Paoletti (e prima ancora quello divampato a Roma in seguito all’espolsione di un benzinaio) ha acceso un faro sulla qualità dell’aria e sui potenziali effetti nocivi per la salute dei cittadini. A lanciare l’allarme è stata la Società italiana di medicina ambientale (Sima), che ha messo in guardia contro una possibile diffusione di diossina, metalli pesanti e furani, sostanze altamente tossiche e persistenti nell’ambiente. Il presidente della Sima, Alessandro Miani, ha spiegato come la diossina sia considerata dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro un cancerogeno certo per l’uomo, oltre ad agire sul sistema endocrino e a provocare effetti neurotossici. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

