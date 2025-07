prime day e il patrimonio di bezos impenna

Il Prime Day è ufficialmente iniziato, portando con sé sconti imperdibili e un boom di vendite. Mentre milioni di clienti si tuffano negli affari, il patrimonio di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, raggiunge nuove vette. Questo evento, ormai diventato un’icona del commercio digitale, dimostra ancora una volta quanto possa essere potente il colosso dell’e-commerce. E nel 2024, le cifre continuano a sorprendere, consolidando il Prime Day come il vero motore dell’economia online.

Il Prime Day è partito a mezzanotte. Consiste nei saldi operati dalla società di Jeff Bezos. L’evento è iniziato alla mezzanotte di oggi e terminerà l’11 Luglio. Secondo “economymagazine.it”: “E’ il momento in cui i numeri si impennano e Jeff Bezos, fondatore del colosso dell’e-commerce, vede il suo patrimonio personale crescere in modo vertiginoso. Il Prime Day, infatti, è ormai una macchina da soldi perfettamente oliata, che nel 2024 ha fruttato oltre 11 miliardi di dollari in soli due giorni. Questo il balzo in Borsa delle azioni Amazon alimentato dal boom di vendite. Non si tratta semplicemente di un evento promozionale, ma di un’operazione finanziaria a tutti gli effetti, capace di muovere enormi volumi di capitali e influenzare gli equilibri economici del settore retail digitale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com