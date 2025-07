James Gunn e Zack Snyder litigano su Superman nel nuovo episodio di Rick and Morty

In un episodio che ha già fatto discutere, James Gunn e Zack Snyder si sfidano in una divertente gag su Superman, aggiungendo un tocco di ironia alla serie animata Rick and Morty. I due registi, noti per le loro visioni contrastanti, si incontrano nella caffetteria della Warner Bros, dando vita a uno scambio tra battute e bonarie schermaglie. È l'ennesima dimostrazione di come anche i grandi del cinema sappiano prendersi gioco di sé stessi, creando un momento irresistibile per i fan.

A pochi giorni dal debutto al cinema di Superman, James Gunn e Zack Snyder hanno unito le forze per un cameo nell'ultimo episodio di Rick and Morty. In una scena che li vede insieme, i due registi si incrociano nella caffetteria della Warner Bros, dove le cose passano rapidamente dall'essere amichevoli all'essere sgradevoli. L'argomento del dibattito è ovviamente uno solo: Superman. "Ho appena visto la tua nuova versione di Superman", afferma Snyder, ritratto con fin troppi muscoli, avvicinandosi a Gunn.

