Rissa tra gruppi in piazza | il 26enne Stefano Margarita ucciso a coltellate un altro ferito grave Fermati padre e figlio

Una tranquilla serata in piazza si è trasformata in una scena di violenza e tristezza: una rissa tra gruppi ha portato alla tragica morte di Stefano Margarita, 26 anni, e al ferimento grave di un altro giovane. Fermati padre e figlio, le autorità sono ora al lavoro per fare luce su quanto accaduto e restituire serenità alla comunità di San Marco Evangelista.

Una lite tra ragazzi finita con un 25enne morto e un 24enne ferito in modo grave. La tragedia è avvenuta a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, in piazzetta della.

