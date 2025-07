Smartphone a scuola Schettini | ‘Occorre educare non proibire’

Smartphone a scuola, Schettini: ‘Occorre educare, non proibire’. Vincenzo Schettini sottolinea che il vero cambiamento si ottiene attraverso l’educazione digitale, affidata prima di tutto alla responsabilità delle famiglie. Il suo approccio pone l’accento sull’importanza di guidare gli studenti verso un uso consapevole della tecnologia, favorendo un ambiente scolastico più aperto e responsabile. Per Schettini, il futuro dell’apprendimento passa dalla collaborazione tra scuola e famiglia, non dai divieti.

Il docente e divulgatore Vincenzo Schettini si oppone al sequestro degli Smartphone in classe, sottolineando l’importanza di un’ educazione digitale impartita in primis dalla famiglia. Per Schettini, il problema non si risolve con divieti, ma con la responsabilizzazione degli studenti. Il ruolo primario della famiglia Secondo Vincenzo Schettini, la gestione dello smartphone è una questione . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

