Vicenza mamma esce e lascia il figlio solo in casa Il bimbo di 5 anni precipita dal terrazzo

La donna ha patteggiato ed è stata condannata a 1 anno e sei mesi con sospensione condizionale della pena.

Vicenza, bimbo di 6 anni sfugge al controllo della mamma e viene investito da un suv, è grave - Un tragico incidente ha scosso Vicenza, dove un bambino di sei anni è stato investito da un SUV mentre sfuggiva al controllo della madre.

La donna, che in tribunale ha patteggiato un anno e 6 mesi, era andata a gettare i rifiuti. Il piccolo si era salvato miracolosamente. Il grave fatto successo nel quartiere di Santa Bertilla a Vicenza

