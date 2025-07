jack dorsey presenta bitchat app di messaggistica su bluetooth

Jack Dorsey, il visionario fondatore di Twitter e attuale CEO di Block, presenta Bitchat, un’app di messaggistica rivoluzionaria che funziona senza Internet o rete dati. Bastano pochi clic e si può comunicare tramite Bluetooth, senza bisogno di numeri di telefono o account. Una soluzione innovativa per rimanere connessi ovunque, anche nelle situazioni più isolate, trasformando il modo di comunicare e aprendo nuove possibilità di connessione decentralizzata.

Un’app che permette di inviare messaggi senza connessione Internet o rete dati cellulare. Anzi, non richiede nemmeno un numero di telefono oppure un account. È Bitchat, presentata con un post su X dal fondatore di Twitter Jack Dorsey, oggi alla guida, in qualità di Ceo, dell’azienda Block che offre servizi finanziari e mobile payment negli Stati Uniti. Per funzionare, infatti, opera tramite Bluetooth formando una rete decentralizzata di comunicazione tra dispositivi vicini. Descritta da Dorsey come «il progetto del weekend», è disponibile in versione Beta su Test Flight di Apple per 10 mila utenti: l’app, ancora in fase di sviluppo, è però stata già inviata a Cupertino per la revisione e un’eventuale approvazione che preceda il rilascio ufficiale sugli store. 🔗 Leggi su Lettera43.it