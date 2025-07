The Smashing Machine il film evento di Benny Safdie al cinema dal 19 novembre

Preparati a vivere un’emozionante immersione nel mondo dell’MMA con “The Smashing Machine”, il nuovo film di Benny Safdie. Con Dwayne “The Rock” Johnson e Emily Blunt, questa pellicola racconta la straordinaria storia del campione Mark Kerr, tra sfide e vittorie. Dal 19 novembre al cinema, un evento imperdibile che ti lascerà senza fiato, pronto a scoprire il vero volto di un atleta leggendario.

Il nuovo film di Benny Safdie con Dwayne Johnson ed Emily Blunt racconta la vera storia del campione di MMA Mark Kerr. BOLOGNA – I Wonder Pictures è lieta di presentare il trailer e il poster italiani di The Smashing Machine di Benny Safdie con Dwayne “The Rock” Johnson e la candidata all’Oscar® Emily Blunt, nelle sale italiane dal 19 novembre 2025 distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection in collaborazione con WISE Pictures. Il regista Benny Safdie – qui al suo debutto “da solista” dopo aver segnato lo scenario del cinema indipendente statunitense insieme al fratello Josh con film cult come Diamanti grezzi – mette in scena una grande storia di agonismo e umanità ispirata alla vita della leggenda degli sport da combattimento Mark Kerr, un film intenso ed emozionante ricco di combattimenti spettacolari e incredibilmente realistici, capaci di restituire tutta la fisicità e la tensione emotiva del ring. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - The Smashing Machine, il film evento di Benny Safdie al cinema dal 19 novembre

