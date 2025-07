Roma accordo totale per il rinnovo di Svilar | venerdì la firma

Roma in fermento: è fatta per il rinnovo di Svilar, il portiere che ha incantato questa stagione. Dopo settimane di trattative, l’accordo è vicino e le firme sono previste per venerdì, consolidando la sicurezza tra le mura giallorosse. Un passo importante per il presente e il futuro della Roma, che guarda con fiducia alla prossima stagione. La squadra si rafforza, prontissima a scrivere nuovi capitoli di successo.

Dopo settimane di colloqui e riflessioni, è arrivato l'accordo che mette al sicuro uno dei pilastri del futuro giallorosso. La Roma ha trovato l'intesa definitiva per il rinnovo di contratto di Mile Svilar, portiere classe 1999 che ha vissuto un'annata da protagonista nel 202425. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, secondo cui le firme ufficiali sono attese per venerdì, salvo sorprese.

