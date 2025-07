Rissa tra giovani finisce nel sangue un morto e un ferito grave a Caserta

Una tranquilla serata a Caserta si è trasformata in tragedia: una rissa tra giovani a San Marco Evangelista ha avuto esiti drammatici, con un 25enne deceduto e un 24enne grave ferito. Le autorità stanno indagando per fare luce su quanto accaduto e garantire giustizia. La violenza tra i giovani si conferma un problema sempre più preoccupante che richiede attenzione e interventi concreti.

Una lite tra giovani è finita nel sangue ieri sera in provincia di Caserta. Un 25enne è morto e un 24enne è stato ferito, accoltellati durante una rissa avvenuta a San Marco Evangelista. Le indagini, effettuate dai carabinieri intervenuti sul posto, sono in corso.

