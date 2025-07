Tentato furto a Valentino cosa cercavano i ladri | beni e patrimonio

Tentato furto alla villa di Valentino: cosa cercavano i ladri tra beni di lusso e patrimonio? I due malviventi, scoperti da un sorvegliante attento, sono fuggiti spaventati dopo aver udito il colpo di pistola in aria. Ma cosa speravano di mettere nel sacco in una delle residenze più esclusive d’Italia? La risposta potrebbe rivelare molto sul loro obiettivo e sulle vulnerabilità di un patrimonio così prestigioso...

Sfortunati i due ladri che hanno tentato il furto nella villa dello stilista Valentino. Contro di loro un sorvegliante attento ai dettagli che li ha ripresi nelle videocamere di sicurezza mentre si muovevano nel giardino. Spaventati dal colpo di pistola sparato in aria, i due, a bordo di una Fiat Panda, si sono dati alla fuga. Ma cosa cercavano? Nella villa di uno stilista famoso come Valentino Garavani, la scelta poteva ricadere su molti beni di lusso. Tentato furto nella villa di Valentino Garavani. Un episodio che richiede quasi piĂą tempo a raccontarlo che a riviverlo. Il tentativo di furto nella villa romana dello stilista è stato breve ed è finito con una fuga rocambolesca a bordo di una Fiat Panda. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Tentato furto a Valentino, cosa cercavano i ladri: beni e patrimonio

In questa notizia si parla di: valentino - tentato - furto - cosa

Valentino, tentato assalto nella villa dello stilista a Roma: la guardia spara, ladri in fuga - Un tentato furto scuote Roma: valentino, noto stilista, è stato protagonista di un episodio turbolento nella sua villa.

Valentino, tentato assalto nella villa dello stilista a Roma: la guardia spara, ladri in fuga #valentino #rapina #furto #roma #8luglio https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/valentino-ladri-tentata-rapina-villa-roma-spari_100778510-202502k.shtml… Vai su X

Trento, furto e parapiglia al mercato: i ladri prendono di mira pure i contadini Vai su Facebook

Roma, tentato furto nella villa di Valentino: ladri messi in fuga da spari del vigilante; Valentino, tentato furto nella sua villa sull'Appia Antica: ma il vigilante spara un colpo in aria e mette in fuga i ladri; Valentino, tentato assalto nella villa dello stilista a Roma: la guardia spara, ladri in fuga.

Tentato furto a Valentino, cosa cercavano i ladri: beni e patrimonio - Un vigilante ha fermato due ladri fuggiti in Fiat Panda dalla villa dello stilista Valentino. Scrive quifinanza.it

Villa di Valentino presa d’assalto: spari e tensione durante il tentato furto a Roma - Tentativo di furto nella villa dello stilista Valentino, vicino alla via Appia Antica a Roma: ladri in fuga dopo lo sparo del vigilante. Come scrive notizie.it