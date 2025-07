Cretino all’alunno | prof condannato Ma come la mettiamo con Fruttero&Lucentini?

Certo, tutti abbiamo sentito almeno una volta nella vita quella frecciatina: "Sei un cretino!". Da ragazzi, da adulti, da tutti i ruoli che ci tocca vivere, il termine sembra seguire le nostre giornate come un'ombra. Ma cosa succede quando questa etichetta diventa un modo per capire la complessità umana? In "La prevalenza del cretino" di Fruttero&Lucentini, scopriamo che i cretini non sono solo noi, ma qualcosa di più profondo e affascinante.

"Sei un cretino!”. Quante volte - da ragazzi, e anche dopo - ce lo siamo sentiti dire un po’ da tutti: genitori, professori, fidanzate, capo uffici. Senza contare quando, più raramente però, ce lo dicevamo da soli: “Sono stato proprio un cretino.”, magari dopo aver fatto, o detto, qualcosa di sbagliato. In chiave letteraria “La prevalenza del cretino” di Fruttero&Lucentini fu una rivelazione rassicurante: i cretini non eravamo “solo” noi ma “tutti” noi: l’esercito procreato da una mamma nazionale (anzi, universale) perennemente col pancione; fu poi Flaiano (un gigante) a svelarci che “la madre dei cretini è sempre incinta”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Cretino” all’alunno: prof condannato. Ma come la mettiamo con Fruttero&Lucentini?

In questa notizia si parla di: cretino - fruttero - lucentini - alunno

