Pisa turismo in forte crescita nei primi mesi del 2025

Pisa si conferma come una delle mete più ambite in Italia, grazie a un incremento positivo nel settore turistico nei primi cinque mesi del 2025. La città, con la sua iconica Torre Pendente, attrae sempre più visitatori da tutto il mondo, alimentando una stagione estiva promettente e ricca di entusiasmo. I segnali sono chiari: Pisa sta vivendo un momento di grande vitalità turistica, pronto a scrivere nuovi capitoli di successo.

PISA – La città della Torre Pendente conferma il suo ruolo da protagonista nel panorama turistico italiano. I dati relativi ai primi cinque mesi del 2025 evidenziano una crescita solida e costante del settore turistico a Pisa, con ottime premesse per una stagione estiva da record. Le stime provvisorie del Centro Studi Turistici di Firenze, commissionate dal Comune, segnalano un aumento significativo degli arrivi, dei pernottamenti e dell’utilizzo dei servizi di informazione turistica. Turismo in espansione: numeri e tendenze. Nel periodo gennaio–maggio 2025, il territorio comunale ha registrato un +6,6% negli arrivi e un +4,7% nei pernottamenti rispetto allo stesso periodo del 2024. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

