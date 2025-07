Donazione sangue ad Ardea | successo per la raccolta organizzata dal gruppo GDS Carla Sandri

donazione sangue ad Ardea, successo per la raccolta organizzata dal Gruppo GDS Carla Sandri. In un clima di solidarietà e grande entusiasmo, 32 donatori si sono uniti nella parrocchia San Gaetano da Thiene a Nuova Florida, contribuendo a salvare vite e rafforzare il senso di comunità. La raccolta ad Ardea: un esempio di come anche un gesto semplice possa fare la differenza.

Ardea, 8 luglio 2025 – Si è svolta domenica 6 luglio, nella parrocchia San Gaetano da Thiene a Nuova Florida (Ardea), una delle giornate di raccolta sangue organizzate dall’associazione Gruppo Donatori Sangue Carla Sandri. Un appuntamento importante, che ha visto la partecipazione di ben 32 donatori, tra cui 3 alla prima donazione, segno tangibile della sensibilità crescente verso un gesto tanto semplice quanto essenziale. La raccolta ad Ardea: un successo locale in un contesto nazionale difficile. Medici e infermieri presenti hanno sottolineato il grande afflusso, parlando di un risultato sopra la media per le raccolte locali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: ardea - sangue - raccolta - donazione

