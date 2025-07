Inizia Amazon Prime Day 2025 | quattro giorni di super sconti

Pronti a risparmiare come mai prima? Il Prime Day 2025 di Amazon è finalmente arrivato, e questa volta dura quattro giorni pieni di occasioni imperdibili! Dall’8 all’11 luglio, scopri centinaia di offerte esclusive su tecnologia, moda, casa e molto altro. Con promozioni rinnovate ogni giorno, non puoi lasciarti sfuggire queste opportunità uniche. Preparate la vostra wishlist: il conto alla rovescia per lo shopping più conveniente dell’anno è finalmente iniziato!

Il Prime Day 2025 è ufficialmente iniziato, e quest’anno Amazon ha deciso di fare le cose in grande. L’evento dedicato agli abbonati Prime dura ben quattro giorni, dall’8 all’11 luglio, con centinaia di offerte a tempo limitato su prodotti di ogni categoria. A differenza degli anni scorsi, dove la durata si limitava a 48 ore, il colosso dell’e-commerce ha esteso l’iniziativa a 96 ore, offrendo ogni giorno nuovi “Big Deals”, ovvero promozioni giornaliere selezionate con scorte limitate. Tra i marchi protagonisti figurano Samsung, Sony, Garmin, Apple, Levi’s, Nespresso e tantissimi altri. In primo piano come sempre l’elettronica, con forti ribassi su cuffie, smartwatch, tablet, dispositivi Alexa e televisori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

