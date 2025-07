Jack Black ricrea il classico di Ozzy Osbourne Mr Crowley per il suo concerto d' addio

Ozzy Osbourne si è congedato dal palco con un emozionante ultimo concerto, accompagnato dai Black Sabbath. Ma nel mondo della musica, l’eredità di Ozzy vive ancora: Jack Black ha deciso di rendere omaggio ricreando il celebre brano "Mr Crowley" di Ozzy, trasformando il suo addio in un momento indimenticabile per tutti gli appassionati. Un tributo che unisce talento e rispetto, prolungando il legame tra leggenda e fan.

Ozzy Osbourne ha dato il suo addio alle scene con un ultimo concerto in cui si è esibito con la formazione storica dei Black Sabbath Jack Black non si lascerebbe mai sfuggire l'occasione di onorare una leggenda del rock e stavolta è toccato al grande Ozzy Osbourne, che qualche giorno fa ha dato il suo addio alle scene. Sabato scorso, infatti, i fan e i colleghi musicisti si sono riuniti per celebrare l'ultima esibizione di Osbourne e della sua pionieristica band heavy metal, i Black Sabbath. Sebbene Black non abbia potuto partecipare di persona all'evento Back to the Beginning, ha fatto un'apparizione a sorpresa ricreando la classica performance di Osbourne in "Mr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it