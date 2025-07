Fitosteroli, come aiutano a prevenire diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari.

Se vuoi proteggerti da diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari, sapere quali alimenti scegliere è fondamentale. I fitosteroli, presenti in molti vegetali, giocano un ruolo chiave nel favorire il benessere cardiovascolare e nel regolare i livelli di zucchero nel sangue. Integrando una dieta ricca di cereali integrali, frutta, verdura e noci, puoi migliorare la tua salute in modo naturale. Ma attento: non tutti gli alimenti vegetali sono uguali.

Che un'alimentazione ricca in vegetali e cereali integrali possa aiutare il benessere è ampiamente provato dal valore del modello mediterraneo. Questa impostazione, pur non eliminando del tutto alcun cibo, privilegia frutta e verdura, frutti a guscio come le noci e appunto i cibi integrali, ricchi in fibre. In questo senso, però, non tutti i gli alimenti di origine vegetali sono uguali. Una ricerca condotta da Fenglei Wang della Harvard T.H. Chan School of Public Health presentata al congresso Nutrition 2025 dell'American Society for Nutrition mostra infatti che ci sarebbe un ruolo specifico per la prevenzione dei fitosteroli, particolari componenti degli alimenti di origine vegetali.