Cobolli | A Sinner Alcaraz e Djokovic cerco sempre di rubare qualcosa

Nel mondo del tennis, le sfide tra giganti sono spesso epiche, ma dietro ogni grande atleta c’è una storia di passione, sacrificio e relazioni intense. Flavio Cobolli, giovane promessa italiana, ha appena scritto il suo capitolo più importante raggiungendo i quarti a Wimbledon e sfidando Djokovic. In questa intervista esclusiva, rivela il legame speciale con suo padre Stefano e il confronto con stelle come Zverev, che condividono storie simili di “odio e amore” nel percorso verso il successo.

Flavio Cobolli è riuscito a raggiungere i quarti a Wimbledon; domani sfiderà Djokovic. La sua intervista a Repubblica. Cobolli: «Io e Zverev condividiamo il rapporto di odio e amore con i nostri papà coach». Ha appena vinto la partita più importante della vita e Stefano, 48 atti numero 236 Atp nel 2003, suo padre, è il suo allenatore: «Succede di rado nel nostro sport. Come noi, solo Zverev: mi confronto spesso con lui, dice che anche per lui è la stessa cosa. Un rapporto speciale, odio e amore, difficile e bello. Non ha mai voluto interferire nella mia carriera sportiva fino ai 14 anni; giocavo a calcio, poi il tennis».

