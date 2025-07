Salerno a luglio 5 concerti in Piazza della Libertà | costi e date

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Salerno! Dal 12 al 26 luglio, cinque grandi concerti animano la suggestiva Piazza della Libertà, trasformandola in un palcoscenico spettacolare direttamente sul mare. Capo Plaza, Irama, Brunori Sas, Lazza e Massimo Ranieri: cinque artisti di fama internazionale pronti a conquistare il pubblico salernitano. Scopri i dettagli su date, costi e come assicurarti il posto in questa celebrazione musicale senza precedenti. L’arena...

Tempo di lettura: 4 minuti Capo Plaza il 12 luglio, Irama il 15 luglio, Brunori Sas il 17 luglio, Lazza il 24, ed infine Massimo Ranieri il 26 luglio. Sono i cinque appuntamenti in programma nell’ambito di Salerno Sounds, l’evento musicale che sarà ospitato sul fronte del mare della città, in piazza della Libertà. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione e il sostegno della regione Campania ed il supporto del Comune di Salerno. L’arena sarà esattamente integrata nell’emiciclo del complesso del Crescent con un allestimento che circoscrive l’area show in modo da lasciare liberamente fruibile il resto della piazza nei giorni in cui non sono programmati gli spettacoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno, a luglio 5 concerti in Piazza della Libertà: costi e date

In questa notizia si parla di: luglio - salerno - piazza - libertà

Salerno, lavori Trincerone ovest: dispositivo di traffico in vigore dal 16 giugno al 15 luglio - A Salerno, i lavori di copertura del Trincerone Ferroviario Ovest richiedono temporanei cambiamenti alla viabilità.

Salerno si prepara ad accogliere i grandi eventi estivi in Piazza della Libertà con il montaggio dell'Arena per i concerti. Tutti gli appuntamenti musicali di luglio con Capo Plaza, Irama, Brunori Sas, Lazza e Massimo Ranieri Vai su Facebook

CONCERTI IN PIAZZA, CHIUSURA ANTICIPATA PARCHEGGI La città di Salerno si prepara a vivere per la prima volta in estate una serie di concerti che si... Vai su X

Salerno, a luglio 5 concerti in Piazza della Libertà: costi e date; Salerno si prepara ai grandi concerti: in corso il montaggio dell'Arena; SalernoSounds 2025, domani presentazione al Comune della rassegna in Piazza Libertà - Salernonotizie.it.