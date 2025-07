Messia di Dune | sarà girato interamente in IMAX il film di Denis Villeneuve?

Messia di Dune, il nuovo capitolo diretto da Denis Villeneuve, sarà il primo film della saga a essere girato interamente in IMAX, portando l’esperienza visiva a livelli mai visti prima. Dopo il successo di Dune - Parte Due, che ha impressionato con scene mozzafiato come la cavalcata del verme delle sabbie, questa pellicola promette di ridefinire gli standard del cinema immersivo. Prepariamoci a vivere un viaggio senza precedenti nel deserto di Arrakis, dove la tecnologia e la racconto si fondono in modo rivoluzionario.

Dopo The Odyssey di Christopher Nolan, il nuovo capitolo del franchise diretto dal regista canadese dovrebbe essere il secondo girato completamente con questa tecnica. Denis Villeneuve aveva già mostrato in Dune - Parte Due la resa mozzafiato della tecnologia IMAX, in scene come quelle in cui Paul cavalca il verme delle sabbie. Ora la saga diretta dal regista di Arrival farà un passo ulteriore in avanti perché il nuovo film Messia di Dune dovrebbe essere girato interamente con la tecnologia IMAX. È il secondo film di Hollywood dopo The Odyssey di Christopher Nolan. La decisione di Denis Villeneuve per Messia di Dune La prima conferma arriva da Richard Gelfond, amministratore delegato di IMAX, anche se qualche dubbio rimane ancora, visto che un portavoce di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Messia di Dune: sarà girato interamente in IMAX il film di Denis Villeneuve?

