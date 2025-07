Ventimiglia bagnini eroi salvano 4 persone dalla furia delle onde | Video

A Ventimiglia, eroi tra le onde: due bagnini si sono gettati in acqua per salvare una famiglia francese in balia della furia del mare. Jacopo Lanteri e Davide Barca hanno rischiato tutto per riportarli a riva, dimostrando coraggio e dedizione. Un gesto che ricorda il valore degli operatori di salvataggio e la forza del spirito umano di fronte al pericolo. La loro bravura e altruismo sono un esempio di vera heroica solidarietà.

Una famiglia francese non riusciva a tornare a riva, spinta al largo dalle onde. Jacopo Lanteri e Davide Barca hanno rischiato la vita per riportali sulla spiaggia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it ¬© Ilsecoloxix.it - Ventimiglia, bagnini eroi salvano 4 persone dalla furia delle onde | Video

