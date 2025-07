Lo voglio per sempre Valentina Vignali sposa l’amore di gioventù Fabio Stefanini

Valentina Vignali, influencer e stella del basket, ha detto sì a Fabio Stefanini in un momento indimenticabile: una proposta a sorpresa durante una partita tra amici! Tra emozioni, lacrime di gioia e un anello nascosto nel pallone, il loro amore trionfa ancora. La scena, condivisa su Instagram, è diventata virale, dimostrando che il vero amore può sorprenderci ovunque. E così, i sogni si realizzeranno...

Proposta a sorpresa, nel bel mezzo di una partita a basket con gli amici, per l’influencer e cestista Valentina Vignali, che nelle scorse ore ha ricevuto il fatidico anello dal fidanzato Fabio Stefanini, anche lui giocatore di pallacanestro. Il tutto, naturalmente, è stato documentato su Instagram, dall’anello nascosto nel pallone da basket alla proposta in ginocchio, come nel più classico dei casi, fino alle lacrime di Vignali. “Ci siamo incontrati che eravamo due ragazzini e ci siamo amati quando eravamo ancora troppo giovani per capire davvero cosa fosse l’amore – ha scritto Vignali nella caption che accompagna il romantico video – Poi la vita ci ha portato lontani, ma non abbastanza da spegnere quello che siamo sempre stati. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it