Si rompe braccio elevatore operaio precipita e muore a Colleferro

Una tragica fatalità scuote Colleferro: un operaio di 66 anni, durante un intervento di tinteggiatura in via Filippo Turati, ha perso la vita precipitando da un cestello a cinque metri di altezza. La scena, drammatica e improvvisa, ci ricorda quanto siano fondamentali le norme di sicurezza sul lavoro. Un triste richiamo alla responsabilità condivisa per prevenire tragedie simili in futuro.

(Adnkronos) – Un operaio è morto dopo esser precipitato dal cestello della piattaforma sulla quale si trovava, a cinque metri di altezza, per eseguire dei lavori di tinteggiatura di un palazzo. E' successo ieri in via Filippo Turati, a Colleferro. La vittima, 66enne di Segni, è morta sul colpo, il collega che era con lui . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: operaio - rompe - braccio - elevatore

Si rompe la fune e precipita da sette metri: morto a Lecce un operaio di 26 anni di una ditta di edilizia acrobatica - Tragedia a Lecce, dove un giovane operaio di 26 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Razvan Iulian Gurau, dipendente di una ditta di edilizia acrobatica, stava eseguendo lavori di manutenzione quando una fune ha ceduto, facendolo precipitare da sette metri.

Sbalzato da piattaforma, morto operaio a Colleferro; Si rompe braccio elevatore, operaio precipita e muore a Colleferro; Il cestello elevatore si rompe: operaio precipita da 6 metri e batte la testa.

Isorella, si rompe cestello elevatore e operaio cade nel vuoto: è grave - Isorella, si rompe cestello elevatore e operaio cade nel vuoto: è grave A salvare la vita al 49enne della Bergamasca l’imbragatura che ha limitato le conseguenze della caduta 09/12/2024 ... Si legge su rainews.it

Paura in un cantiere edile. Cede il braccio di un elevatore. Grave un operaio di 55 anni - la Nazione - Grave un operaio di 55 anni Era a bordo di un cestello sollevato fino al terzo piano per il restauro della facciata di un palazzo. Lo riporta lanazione.it