In Lombardia l’estate torna nei binari per ora | sole senza caldo asfissiante Le previsioni meteo

Milano, 8 luglio 2025 – La Lombardia ha attraversato settimane difficili sul fronte meteo. Prima l’avanzata senza tregua di Pluto, che ha portato temperature record e una prolungata ondata di calore sulla regione. Poi il maltempo, che tra sabato e lunedì ha messo a dura prova il territorio. Cosa ci attende per il resto della settimana? Sul fronte meteo ci sono delle buone notizie: a partire da domani, mercoledì 9 luglio sono previste condizioni più stabili e asciutte con giornate prevalentemente soleggiate. E le temperature? Non temete. Saranno “ sotto controllo”. Ma ecco cosa dicono le previsioni meteo di Arpa Lombardia per i prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it