luca bernabei fonda ohana productions

Luca Bernabei, volto noto nel mondo della televisione italiana, ha recentemente lasciato Lux Vide, ma il suo spirito imprenditoriale non si ferma. Con entusiasmo ha annunciato la nascita di Ohana Productions, un nome che evoca il senso di famiglia e appartenenza. Dopo aver guidato con passione l’azienda di famiglia, Bernabei ora si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel panorama televisivo, dimostrando che la sua visione innovativa continuerà a plasmare il futuro dello spettacolo italiano.

Luca Bernabei ha lasciato da pochi giorni Lux Vide ( qui il nuovo management ), ma l’ex AD ha giĂ annunciato la creazione di Ohana Productions. In lingua hawaiana Ohana significa “ famiglia ” e Lux Vide era proprio l’azienda della sua famiglia, fondata dal padre Ettore e dalla sorella Matilde, fino all’acquisizione del 70% da parte di Fremantle che, come Bernabei ha sottolineato in un’intervista a La Stampa, “ è una multinazionale, io da sempre sono un imprenditore”. I progetti della mia societĂ , saranno diversi da quelli della Lux Vide e comunque sono convinto che il mercato ha molta fame di produzioni che facciano bene alla gente. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it