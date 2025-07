Asl Roma 3 da settembre visite odontoiatriche gratuite per i bambini dai 6 ai 13 anni

Dal prossimo settembre, torna a Roma il progetto "Un sorriso a Scuola" promosso dalla ASL Roma 3, con visite odontoiatriche gratuite dedicate ai bambini dai 6 ai 13 anni. Un’iniziativa fondamentale per prevenire e monitorare la salute orale dei più giovani, offrendo diagnosi tempestive in un ambiente accogliente. Prenota subito la tua visita e garantisci ai tuoi figli un sorriso sano e sicuro per il futuro!

8 Luglio 2025- Anche quest’anno torna a partire dal mese di settembre “Un sorriso a Scuola”, la terza edizione del progetto della ASL Roma 3  rivolto alla prevenzione odontoiatricaortodontica dei bambini nella fascia di etĂ compresa tra i 6 e i 13 anni e che prevede una valutazione orale gratuita. La visita verrĂ effettuata all’interno del Poliambulatorio Ramazzini in Via Ramazzini 15 a Roma ed è possibile prenotare fin da ora contattando il numero telefonico 3440048195. La prenotazione prevede la possibilitĂ di accedere al trattamento ortodontico con il solo pagamento del ticket e del manufatto protesico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

