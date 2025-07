I Fantastici 4 | Gli Inizi il tour del Baxter Building in un video esilarante John Malkovich torna nel cast

Preparati a scoprire il Baxter Building come non l'hai mai visto! Tra risate e sorprese, il nuovo video promozionale de I Fantastici 4: Gli Inizi ci porta all’interno dell’iconico edificio, ora in vendita su Zillow, mentre John Malkovich fa un sorprendente ritorno nel cast. Un mix di comicità e mistero che ti lascerà con l’anticipazione del cinecomic in uscita il 23 luglio. Non perdere questa avventura mozzafiato!

Mentre il Baxter Building è stato messo in vendita sul popolare sito web di annunci immobiliari Zillow, John Malkovich viene misteriosamente riaggiunto al cast del cinecomic in uscita il 23 luglio. Diamo uno sguardo all'esterno e all'interno del Baxter Building, edificio in cui dimora la Prima Famiglia Marvel, nel nuovo esilarante video promozionale de I Fantastici 4: Gli Inizi che vede la celebre casa in vendita sul popolare sito web di annunci immobiliari Zillow. Con 4 camere da letto e 4 bagni, la proprietà di circa 400 metri quadrati è in vendita alla strabiliante cifra di 4.444.444 dollari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli Inizi, il tour del Baxter Building in un video esilarante, John Malkovich torna nel cast

In questa notizia si parla di: baxter - building - fantastici - inizi

Matt Shakman su Reed e Susan genitori ne I Fantastici 4 - Gli inizi: "È una pressione enorme portare un giovane in un mondo in cui essenzialmente il mondo dipende da te, e in cui vivi nel Baxter Building, che è essenzialmente una casa di vetro in cui tutto il m Vai su Facebook

I Fantastici 4: Gli Inizi, il tour del Baxter Building in un video esilarante, John Malkovich torna nel cast; Fantastici 4, il Baxter Building è su Zillow! Visitate la casa della Prima Famiglia Marvel; Fantastici 4: ci sono novità importantissime sul ruolo di John Malkovich!.

I Fantastici 4: Gli Inizi, il tour del Baxter Building in un video esilarante, John Malkovich torna nel cast - Mentre il Baxter Building è stato messo in vendita sul popolare sito web di annunci immobiliari Zillow, John Malkovich viene misteriosamente riaggiunto al cast del cinecomic in uscita il 23 luglio. Scrive msn.com

Fantastici 4: ci sono novità importantissime sul ruolo di John Malkovich! - Scoprite gli ultimi importanti aggiornamenti su Fantastici 4: Gli Inizi, e in partciolare sul ruolo di John Malkovich. Segnala cinema.everyeye.it