Il progetto Aurora di BCG per deportare dalla Striscia 2,2 mln di palestinesi | elemosina di 9mila $ in bitcoin ciascuno e spesa totale di 20 mld $

Il progetto Aurora di BCG sta facendo scalpore: un piano ambizioso e controverso per deportare 22 milioni di palestinesi dalla Striscia di Gaza, offrendo loro una somma di 9.000 dollari in Bitcoin come elemosina. Con un investimento totale di 20 miliardi di dollari, il piano prevede anche un'allocazione riservata ai primi 500 mila palestinesi. Ma quali sono le implicazioni etiche e strategiche di questa iniziativa?

Il Boston Consulting Group ha preso il progetto di Gaza Riviera dall'Institute of Zionist Strategies, creato nel 2017, come da nostra anticipazione, e lo ha attualizzato, prevedendo alcune modifiche. Il piano è da 20 miliardi di dollari, di cui 5 miliardi sarebbero riservati ai primi 500 mila palest.

Il «piano di ricollocamento» dei palestinesi fuori da Gaza, il lavoro della società Usa e il progetto segreto «Aurora» - Un piano sorprendente e segreto sta emergendo: la Boston Consulting Group avrebbe collaborato con il governo USA a un progetto chiamato «Aurora», volto al ricollocamento dei palestinesi fuori da Gaza.

