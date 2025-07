Tentata rapina nella villa romana dello stilista Valentino | vigilante spara in aria i ladri scappano

Un episodio di tensione e coraggio si è verificato nella suggestiva cornice della villa romana di Valentino a Roma, dove due ladri hanno tentato di entrare. Fortunatamente, il pronto intervento del vigilante ha evitato il peggio, sparando in aria per disperdere i malintenzionati, che sono così fuggiti nel nulla. La sicurezza di questa icona del fashion si conferma alta, ma l’episodio solleva ancora una volta il dibattito sulla tutela del patrimonio e degli spazi privati. Continua a leggere.

Due uomini hanno tentato di introdursi nella villa dello stilista Valentino a Roma, sull'Appia Antica, ma sono stati messi in fuga dal vigilante, che ha sparato un colpo in aria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

