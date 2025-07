‘Ndrangheta e narcos albanesi smantellata rete del narcotraffico a Roma | 28 arresti nell’operazione Anemone

Un’operazione senza precedenti condotta dai Carabinieri del Ros ha portato allo smantellamento di una potente rete di narcotraffico a Roma, coinvolgendo ’ndrangheta e narcotrafficanti albanesi. Con 28 arresti e numerosi latitanti catturati, l’operazione “Anemone” ha scoperto un pericoloso intreccio di criminalità organizzata con ramificazioni internazionali. La lotta alla criminalità continua: il fronte è più saldo che mai.

Un’organizzazione criminale radicata nella Capitale ma con ramificazioni internazionali, legata alla ’ndrangheta e con stretti rapporti operativi con narcotrafficanti albanesi, è stata sgominata oggi dai Carabinieri del Ros nell’ambito dell’operazione “Anemone”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma. In manette sono finiti 28 soggetti, mentre altri 11 sono stati arrestati in flagranza e 5 latitanti sono stati catturati in Spagna grazie alla cooperazione internazionale. L’indagine ha svelato un traffico di droga su larga scala, con oltre una tonnellata di cocaina e quasi 1.500 chilogrammi di hashish movimentati tra il Sudamerica e l’Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it