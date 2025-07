The Odyssey | Cosmo Jarvis abbandona il film di Christopher Nolan ecco chi lo sostituirà

Nell'attesa di scoprire come si svilupperà il nuovo capolavoro di Christopher Nolan, una notizia sconvolgente scuote il cast de "L'Odissea". Cosmo Jarvis, la star di "Shogun" e "Warfare", ha abbandonato il progetto a causa di un impegno lavorativo improvviso e ancora top secret. Al suo posto, la produzione annuncia un nuovo volto che promette di sorprendere, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso. La suspense si infittisce: chi sarà il nuovo interprete?

Avvicendamento nel cast dell'Odissea di Nolan: Cosmo Jarvis costretto a lasciare il ruolo (ancora top secret) che gli è era stato affidato per un impegno di lavoro concomitante. A differenza di quanto annunciato, la star di Sh?gun e Warfare Cosmo Jarvis non farà parte del cast di The Odyssey. L'attore avrebbe abbandonato il film di Christopher Nolan, come rivela Deadline. Jarvis avrebbe dovuto affiancare le star Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson e Anne Hathaway nella rilettura dell'epopea omerica, ma è stato costretto a rinunciare per un problema di schedule. L'attore è infatti legato a Young Stalin, ritratto biografico degli anni giovanili dell'ex capo dell'Unione Sovietica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Odyssey: Cosmo Jarvis abbandona il film di Christopher Nolan, ecco chi lo sostituirà

Odissea | Cosmo Jarvis lascia il cast del film di Nolan - L’attore Cosmo Jarvis ha sorpreso i fan annunciando il suo abbandono dal cast di Odissea, il nuovo epico film di Christopher Nolan attualmente in fase di riprese.

