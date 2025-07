Perché non ho mai denunciato quello che mi succedeva da bambina? Avevo troppa paura di tornare a casa Se voglio figli? Non l’ho mai desiderato | parla Ema Stokholma

Ema Stokholma, conosciuta anche come Morwenn Moguerou, ha affrontato sfide profonde e personali che ha deciso di condividere con sincerità, rivelando le paure e le vicende che l’hanno plasmata. La sua storia, ricca di coraggio e autenticità, ci invita a riflettere sulla forza di superare il passato e seguire la propria voce. Perché, alla fine, ogni narrazione è un passo verso la libertà e l’autoaccettazione.

Se uno dice, conosci Morwenn Moguerou?, quasi nessuno risponde ‘sì’. Diverso se si parla di Ema Stokholma, vero nome Morwenn Moguerou. La conduttrice radiofonica che è approdata anche al cinema e in tv e che fa anche la pittrice è una ‘prezzemolina’ dell’ultimo periodo e si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera, senza lasciare indietro ‘ Per il mio bene ‘, il suo libro (premio Bancarella) nel quale racconta la sua storia, la sua infanzia difficile per via di sua madre, le violenze subite. Perché non pensò mai di denunciare quello che accadeva in famiglia? “Mi prendo le mie responsabilità, ma io avevo troppa paura di ritornare a casa dopo una eventuale denuncia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

