Rick e morty | james gunn e zack snyder parlano di superman nell’ottava stagione

Nel mondo di Rick e Morty, anche i grandi della regia trovano il modo di discutere di Superman. James Gunn e Zack Snyder, due visioni opposte del celebre eroe, si confrontano in modo originale e satirico, svelando le loro divergenze attraverso battute ironiche e spunti divertenti. Questa insolita collaborazione tra registi e serie animata apre una finestra sulla loro rivalità , dimostrando che anche i supereroi possono essere oggetto di discussioni…

divergenze tra james gunn e zack snyder su superman ufficialmente chiarite. Le recenti tensioni tra i due noti registi James Gunn e Zack Snyder sono state risolte in modo insolito, attraverso una partecipazione come guest star nel nuovo episodio della serie animata Rick and Morty. Questa apparizione ha permesso di rappresentare in forma satirica le rispettive opinioni e le divergenze riguardanti il personaggio di Superman, inserendo battute che hanno catturato l’attenzione del pubblico e degli appassionati di cinema. la scena principale: Gunn, Snyder e le frecciate sul personaggio di superman. Nell’episodio intitolato “Ricker than Fiction”, Gunn viene rappresentato come un personaggio animato antagonista, mentre Snyder appare in una versione caricaturale con un fisico muscoloso da cartone. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Rick e morty: james gunn e zack snyder parlano di superman nell’ottava stagione

In questa notizia si parla di: james - gunn - zack - snyder

Set di giocattoli Superman di James Gunn: dettagli su Baby Joey e le figure iconiche - Con l'attesa crescente per la nuova versione di Superman firmata da James Gunn, il mondo dei fan si prepara a esplorare il set di giocattoli dedicato al Luthorcorp Lab.

Nel corso di un’intervista, James Gunn ha spiegato quale sarà la differenza tra il suo #Superman e le versioni di Richard Donner (con interpretazione di Christopher Reeve) e di Zack Snyder (con interpretazione di Henry Cavill): "Penso che ambientare il film n Vai su Facebook

James Gunn e Zack Snyder litigano su Superman nel nuovo episodio di Rick and Morty; Zack Snyder e James Gunn se le dicono dietro per Superman: «Metti più scene di pugni!»; James Gunn e Zack Snyder si sono incontrati... ma non in forma umana.

James Gunn e Zack Snyder litigano su Superman nel nuovo episodio di Rick and Morty - I due registi hanno gentilmente accettato di prendere parte alla nuova stagione della serie animata prendendosi anche bonariamente in giro ... Come scrive movieplayer.it

James Gunn e Zack Snyder si scontrano nell'ultimo episodio di Rick and Morty - Snyder pensa che la versione di Superman di Gunn dovrebbe prendere a pugni i cattivi piuttosto che parlarne a morte. Si legge su gamereactor.it