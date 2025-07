Cade da una fascia ottantenne muore a San Martino di Noceto

Un uomo di 80 anni è deceduto, questa mattina, dopo essere caduto da una fascia in località San Martino di Noceto, a Rapallo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Cade da una fascia, ottantenne muore a San Martino di Noceto

