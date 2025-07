Dall’infanzia difficile alla luce | Ema Stokholma si racconta

Dall'infanzia difficile alla luce della ribalta, Ema Stokholma si racconta con coraggio e sincerità. Una vita segnata dal dolore, ma trasformata in arte, parole e condivisione che ispirano e scuotono. La conduttrice e scrittrice ha scelto di riaprire quelle ferite profonde, portando alla luce una verità scomoda e potente. La sua storia ci invita a riflettere sulla forza del perdono e sulla capacità di riscatto.

Una vita segnata dal dolore, trasformata in arte, parole e condivisione. Ema Stokholma è tornata a far parlare di sé non per la musica o la televisione, ma per il coraggio con cui ha riportato alla luce una delle ferite più profonde: la violenza subita da bambina, per mano della madre. La conduttrice e scrittrice, vincitrice del Premio Bancarella per il memoir Per il mio bene, ha raccontato di nuovo la sua storia in un'intervista toccante, ribadendo quanto il passato sia stato buio e quanto la condivisione con il fratello Gwendal sia stata fondamentale per trovare la luce, motivo per il quale Ema ha deciso di dividere con lui i proventi del libro, in un gesto di amore e riconoscenza verso chi, come lei, ha vissuto quell'inferno.