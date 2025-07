Mara Venier ospite fissa di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa? Ecco perché la Rai ha detto no

Mara Venier, iconica regina della TV italiana, desiderava ardentemente unirmi al famoso tavolo di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio. Tuttavia, il suo contratto esclusivo con la Rai ha messo fine a questo sogno, lasciando i fan con la curiosità di sapere se un giorno potrà varcare nuovamente le soglie del Nove. La passione per la tv e le sfide professionali continuano a rendere Mara una protagonista indiscussa del panorama televisivo italiano.

La conduttrice avrebbe voluto unirsi al Tavolo di Che Tempo Che Fa, ma il contratto con mamma Rai frena tutto. Nessuna incursione sul Nove per zia Mara? Mara Venier sognava un ritorno nel salotto dell'amico Fabio Fazio, ma il desiderio si scontra con un muro chiamato contratto. Il volto storico di Domenica In non potrà infatti partecipare in pianta stabile al Tavolo di Che Tempo Che Fa sul Nove. La causa? Un vincolo di esclusiva con la Rai che lascia ben poco spazio alle incursioni su altri canali. Rai dice no: l'esclusiva limita Mara Venier Da settimane circolava l'ipotesi di un coinvolgimento più strutturato della Venier nel programma di Fabio Fazio, che dopo essere stato una delle colonne portanti del primo canale ora è sulla rete Warner . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mara Venier ospite fissa di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa? Ecco perché la Rai ha detto no

In questa notizia si parla di: mara - venier - tempo - fabio

“Ho un problema importante”: Mara Venier, la confessione in lacrime - Durante il Salone del Libro di Torino, Mara Venier ha commosso il pubblico con una confessione sincera e toccante, rivelando lati nascosti della sua vita privata.

Mara Venier verso una nuova avventura televisiva? L’indiscrezione lanciata da Il Messaggero sta facendo impazzire il web: Zia Mara potrebbe diventare ospite fissa di “Che Tempo Che Fa” accanto a Fabio Fazio, in onda sul Nove! Una notizia che, se confer Vai su Facebook

Fabio Traversa (@FabioTraversa) Vai su X

Mara Venier ospite fissa di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa? Ecco perché la Rai ha detto no; Il colpo a sorpresa di Fabio Fazio: Mara Venier sarà ospite fissa a “Che tempo che fa”; Mara Venier, ‘veto’ Rai sul Tavolo di Fabio Fazio. Perché la conduttrice non può sbarcare sul Nove.

Mara Venier, ‘veto’ Rai sul Tavolo di Fabio Fazio. Perché la conduttrice non può sbarcare sul Nove - La conduttrice di Domenica In avrebbe gradito un ritorno come presenza fissa a 'casa' dell'amico. Segnala libero.it

Mara Venier ospite fissa di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa? Ecco perché la Rai ha detto no - Mara Venier sognava un ritorno nel salotto dell'amico Fabio Fazio, ma il desiderio si scontra con un muro chiamato contratto. Si legge su msn.com