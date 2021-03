Formula 1 | il GP di Imola sarà a porte chiuse La speranza di Bonaccini | “Spero che l’anno prossimo ci sia tanta gente”

(Di martedì 30 marzo 2021) La1 è tornata a scaldare i motori la scorsa domenica con il debutto stagionale in Bahrein. Tante emozioni in corsa, con Lewis Hamilton che è riuscito a difendersi dagli assalti di Max Verstappen negli ultimi giri sul circuito di Sakhir ed una Ferrari apparsa discretamente competitiva, il tutto senza il pubblico a causa della pandemia di Covid-19 che ormai da un anno sta funestando il globo terrestre. Purtroppo per lo spettacolo,così anche nel secondo appuntamento stagionale, il18 aprile ad. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefanoin una sua visita all’Ospedale Maggior di Parma: “Il GP del18 aprile, proprio come quello di novembre ...

I primi punti vanno bene ma c'è molto spazio per migliorare ancora alla prossima a". L'Enzo ... che non ha esitato a definirlo "il miglior debuttante che la1 ha prodotto da anni, dopo ...... è rimasto positivo su quanto fatto domenica in Bahrain e ottimista per il suo futuro in1. ... Ci presenteremo adpronti per lottare daccapo" .il circuito del Santerno non veniva percorso da delle auto di Formula 1 dal lontano 2006, ultima edizione del Gran Premio di San Marino, con Michael Schumacher vincitore. Ma dopo due anni in fila in ...È una Formula 1 che non ha deluso le aspettative, quella che ha inaugurato la propria stagione 2021: certo, le ...