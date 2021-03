E’ morto il prefetto Carlo Mosca: “Stroncato da una polmonite” (Di martedì 30 marzo 2021) Si è spento a 75 anni Carlo Mosca, ex prefetto di Roma: era ricoverato da giorni in ospedale per una polmonite. E’ morto il prefetto Carlo Mosca, ex capo di Gabinetto di diversi ministri e poi Consigliere di Stato. Nato a Milano, 75 anni, era ricoverato da alcuni giorni in ospedale per una polmonite. Dopo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 30 marzo 2021) Si è spento a 75 anni, exdi Roma: era ricoverato da giorni in ospedale per una. E’il, ex capo di Gabinetto di diversi ministri e poi Consigliere di Stato. Nato a Milano, 75 anni, era ricoverato da alcuni giorni in ospedale per una. Dopo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

